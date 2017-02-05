Стали известны обстоятельства гибели мальчика на горке в Подмосковье

Ребенок катался на «ватрушке» с горки вместе с отцом
Мальчик, погибший в субботу днем в Ногинском районе Подмосковья, катался с горки вместе с отцом. Они съехали с горы не там, где катались все, а с другой стороны, где много деревьев.
Об этом сообщил телеканалу «360» очевидец трагедии.
Семилетний мальчик сидел за отцом, во время спуска с горы «ватрушку» закрутило, и она врезалась в дерево. Ребенок ударился головой, в течение 40 минут его пытались спасти врачи, также катающиеся на горке, но он скончался.
Трагедия произошла около садоводческого товарищества «Купавна».