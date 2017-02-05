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Воскресенье,
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Настоятеля Шаолиньского монастыря Юнсиня оправдали по делу о коррупции

Главу монастыря обвиняли в присвоении средств религиозной общины

Настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня оправдали по делу о коррупции и присвоении денежных средств, сообщают китайские СМИ.

Как информирует «РИА Новости», расследование в отношении Ши Юнсиня началось после того, как в 2015 году мужчина по имени Ши Чжэнъи опубликовал в интернете ряд обвинений в отношении настоятеля монастыря. В частности, он утверждал, что Ши Юнсинь якобы владеет коллекцией роскошных машин и присвоил себе средства монастыря.

По результатам расследования настоятель Шаолиньского монастыря был признан невиновным по многим выдвинутым против него обвинениям.

Следователи обнаружили у Юнсиня 15 дорогих автомобилей, однако выяснилось, что они были необходимы для повседневной работы, связанной с деятельностью монастыря. Также не было найдено доказательств того, что настоятель присвоил деньги, заработанные монастырем от продаж благовоний.

По обвинению в том, что у Ши Юнсиня была двойная прописка, найдены доказательства, и вторая его прописка была аннулирована.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Настоятеля Шаолиньского монастыря Юнсиня оправдали по делу о коррупции

Главу монастыря обвиняли в присвоении средств религиозной общины

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