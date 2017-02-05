Названы причины, которые могут привести к уничтожению человечества

Основные причины, которые могут привести человечество к гибели, назвали ученые из Института будущего человечества при факультете философии Оксфордского университета в Великобритании.

Специалисты опубликовали доклад, основанный на мнениях сотен экспертов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Daily Mail.

В документе говорится о пандемиях, изменениях климата и ядерной войне, которые, по мнению исследователей, представляют основную угрозу для землян, отмечает «Федеральное агентство новостей».

При этом в докладе отмечается, что в условиях современного мира правительства стран не предпринимают достаточно усилий, чтобы обезопасить Землю.