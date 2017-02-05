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Похолодание ожидается в столичном регионе в начале недели

Столбики термометров покажут до -24

С начала наступающей недели на европейской части России ожидается серьезное похолодание. В столичном регионе температура понизится на 8-10 градусов.

По данным «Интерфакса», в понедельник ночью стоит ожидать морозов до -20 градусов, днем температура воздуха поднимется до -12...-17 градусов.

Во вторник и среду морозы усилятся: ночью ожидается до -24, а днем до -19 градусов. В эти дни ожидается ясная солнечная погода, осадков не прогнозируется. К климатической норме февраля температура воздуха вернется в пятницу – тогда будет -3…-5 градусов мороза.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Похолодание ожидается в столичном регионе в начале недели

Столбики термометров покажут до -24

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