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В КНР прошло испытание системы связи для общения 13,5 млрд человек

Скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду

Испытание новейшей системы волоконно-оптической связи, которая позволит одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек, прошло в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Уханьского НИИ телекоммуникаций.

«Это означает, что китайские технологии оптической связи вступили в новый этап развития, когда при чрезвычайно быстрых скоростях на большие расстояния будут передаваться сверхкрупные объемы данных», — цитирует ТАСС участников эксперимента.

В ходе испытаний с использование одномодового кабеля с семью центральными жилами оптоволокна скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

В КНР прошло испытание системы связи для общения 13,5 млрд человек

Скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду

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