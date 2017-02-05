В КНР прошло испытание системы связи для общения 13,5 млрд человек

Испытание новейшей системы волоконно-оптической связи, которая позволит одновременно общаться в режиме реального времени более 13,5 млрд человек, прошло в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Уханьского НИИ телекоммуникаций.

«Это означает, что китайские технологии оптической связи вступили в новый этап развития, когда при чрезвычайно быстрых скоростях на большие расстояния будут передаваться сверхкрупные объемы данных», — цитирует ТАСС участников эксперимента.

В ходе испытаний с использование одномодового кабеля с семью центральными жилами оптоволокна скорость передачи информации составила 560 терабайт в секунду.