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Восстановлено энергоснабжение Горловки в Донбассе

Украинские силовики в субботу подорвали ЛЭП, питающую город

Восстановлено энергоснабжение Горловки в Донбассе, нарушенное после подрыва украинскими силовиками линии электропередач (ЛЭП), питающей город.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Днем в субботу, около 14:30, украинские силовики подорвали ЛЭП, расположенную в районе Светлодарска. Город получал электроэнергию по резервным каналам, сообщали «Известия».

В настоящее время «со светом в городе все хорошо», – сказал Приходько.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе произошло на минувшей неделе. Стороны внутриукраинского конфликта обвиняют друг друга в начавшихся обстрелах.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Восстановлено энергоснабжение Горловки в Донбассе

Украинские силовики в субботу подорвали ЛЭП, питающую город

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