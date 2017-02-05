Восстановлено энергоснабжение Горловки в Донбассе, нарушенное после подрыва украинскими силовиками линии электропередач (ЛЭП), питающей город.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Днем в субботу, около 14:30, украинские силовики подорвали ЛЭП, расположенную в районе Светлодарска. Город получал электроэнергию по резервным каналам, сообщали «Известия».

В настоящее время «со светом в городе все хорошо», – сказал Приходько.

Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе произошло на минувшей неделе. Стороны внутриукраинского конфликта обвиняют друг друга в начавшихся обстрелах.