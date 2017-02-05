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Двадцать четыре человека спасены с аттракциона в Абу-Даби

Аттракцион остановился на середине подъема в минувшую пятницу

Спасатели сняли 24 человека с «американских горок» во всемирно известном парке аттракционов Ferrari World в Абу-Даби. Аттракцион остановился на середине подъема в минувшую пятницу. Как объяснили представители парка – это произошло из-за сильного ветра, так как сработал защитный механизм.

Остановка произошла на аттракционе Flying Aces, открывшемся в прошлом году. Он побил мировой рекорд по самой высокой «перевёрнутой петле» и самому быстрому спуску и подъему кабеля.

В ОАЭ в последние дни скорость ветра достигала до 75 километров в час.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Двадцать четыре человека спасены с аттракциона в Абу-Даби

Аттракцион остановился на середине подъема в минувшую пятницу

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