В Англии мужчина решил поплавать в море во время сильного шторма

Житель города Долиш в графстве Девон в юго-западной части Великобритании снял на видео мужчину, плавающего в море во время сильного шторма при скорости ветра около 30 м/с.

Как сообщает Daily Mirror, автор ролика Пол Джонсон отметил, что мужчина именно плавал, а не тонул.

«Долиш ранее сегодня. И какой-то безумец, плавающий в море», — прокомментировал происходящее автор видео.

На кадрах видно, как вода заливает железнодорожные пути, идущие вдоль берега, а затем очевидец меняет ракурс и снимает мужчину, плавающего в воде неподалеку.

Издание отмечает, что скорость ветра в этот день в Девоне достигала 30 м/с. В таких погодных условиях наблюдаются исключительно высокие волны, достигающие высоты 11 м.