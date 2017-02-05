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Землетрясение произошло в Бурятии

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от Северомуйского тоннеля БАМа

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на севере Республики Бурятия в воскресенье. Подземные толчки зафиксированы в начале пятого утра по местному времени ­— в 4.09.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Эпицентр поземных толчков находился в трех километрах от Северомуйского тоннеля БАМа, передает «Федеральное агентство новостей».

Непосредственно в эпицентре землетрясения зафиксированы подземные толчки магнитудой 5. По данным МЧС, объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме, разрушений зданий нет.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Землетрясение произошло в Бурятии

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от Северомуйского тоннеля БАМа

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