Землетрясение произошло в Бурятии

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на севере Республики Бурятия в воскресенье. Подземные толчки зафиксированы в начале пятого утра по местному времени ­— в 4.09.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Эпицентр поземных толчков находился в трех километрах от Северомуйского тоннеля БАМа, передает «Федеральное агентство новостей».

Непосредственно в эпицентре землетрясения зафиксированы подземные толчки магнитудой 5. По данным МЧС, объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме, разрушений зданий нет.