Президент США Трамп: «Наша страна такая уж невинная?»

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телеинтервью отметил, что США не такие уж и невинные. Так политик ответил на критику журналиста телеканала Fox News в адрес Российской Федерации.

Журналист в ходе интервью с Трампом напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес России. В ответ президент США поинтересовался мнением самого журналиста.

«А что вы думаете?» — спросил он. «Наша страна такая уж невинная?» — добавил Трамп.

Интервью Дональда Трампа будет показано в эфире тремя частями — с воскресенья по вторник. Ранее в обнародованных фрагментах, президент США отметил, что уважает российского лидера Путина, но не знает, поладят ли они.