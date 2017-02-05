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Президент США Трамп: «Наша страна такая уж невинная?»

Так глава государства ответил на критику журналиста в адрес России

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телеинтервью отметил, что США не такие уж и невинные. Так политик ответил на критику журналиста телеканала Fox News в адрес Российской Федерации.

Журналист в ходе интервью с Трампом напомнил ему об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес России. В ответ президент США поинтересовался мнением самого журналиста.

«А что вы думаете?» — спросил он. «Наша страна такая уж невинная?» — добавил Трамп.

Интервью Дональда Трампа будет показано в эфире тремя частями — с воскресенья по вторник. Ранее в обнародованных фрагментах, президент США отметил, что уважает российского лидера Путина, но не знает, поладят ли они.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Президент США Трамп: «Наша страна такая уж невинная?»

Так глава государства ответил на критику журналиста в адрес России

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