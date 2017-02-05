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14 человек стали жертвами схода лавины в Пакистане

Еще 16 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

14 человек стали жертвами схода снежной лавины в округе Читрал на северо-западе Пакистана, сообщают местные СМИ.

Как информирует пакистанская газета «Доон», инцидент произошел в одной из деревень горного района Шер Шал. В результате схода лавины под толщей снега были погребены 25 домов, еще пять были полностью разрушены. Сотрудникам экстренных служб также удалось спасти девять человек, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в результате схода лавины на КПП на границе с Афганистаном пострадали семь сотрудников правоохранительных органов.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

14 человек стали жертвами схода лавины в Пакистане

Еще 16 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести

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