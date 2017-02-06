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Россия на Шведских хоккейных играх: от Шестеркина до Прохоркина

«Известия» представляют игроков национальной сборной, вызванных на третий этап Еврохоккейтура

Фото: РИА НОВОСТИ/Алексей Куденко

9 февраля сборная России по хоккею проведет первый матч в рамках Шведских хоккейных игр, третьего этапа Евротура. Подопечные Олега Знарка сыграют в Санкт-Петербурге на льду спортивного комплекса «Юбилейный» со сборной Финляндии, а затем переедут в Гетеборг, где на арене «Скандинавиум» 11 февраля встретятся с хозяевами соревнований — шведами. На следующий день россиян ждет встреча со сборной Чехии.

«Известия» рассказывают о преимуществах и недостатках вызванных на этот турнир хоккеистов.

Вратари

Игорь Шестеркин (СКА)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 37

Процент отраженных бросков: 94.0

Коэффициент надежности: 1.58

Игры на ноль: 8

Очередной вызов в национальную команду пары вратарей Шестеркин—Сорокин показывает, что тренерский штаб сборной России всерьез рассчитывает на них уже на ближайшем чемпионате мира. Семен Варламов пропустит остаток сезона из-за травмы, Сергей Бобровский настроен побороться за Кубок Стэнли, есть все шансы пробиться в плей-офф вместе с «Тампой» у Андрея Василевского. Кажется, что с двумя вратарями на чемпионат мира тренерский штаб уже определился, и не исключен вариант, при котором именно они будут основными.

Илья Сорокин (ЦСКА)​​​​​​​

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 37

Процент отраженных бросков: 92.8

Коэффициент надежности: 1.61

Игры на ноль: 5

Как и Шестеркин, Сорокин проводит сильный сезон — Илья снова выиграл конкуренцию у Виктора Фаста в ЦСКА.

Сорокин давно зарекомендовал себя с лучшей стороны в национальной команде. Молодым вратарям нужна игровая практика на международной арене, и очередной этап Евротура — отличная возможность ее получить.

Илья Самсонов («Металлург» Мг)

Фото: пресс-служба ФХР

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Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 25

Процент отраженных бросков: 93.3

Коэффициент надежности: 2.26

Игры на ноль: 1

С одной стороны, вызов Самсонова в сборную — это аванс на будущее, а с другой — все прекрасно помнят, как здорово Илья проявил себя на молодежном чемпионате мира. В России подрастает еще один сильный вратарь, и его обязательно нужно планомерно подпускать к национальной команде.

Защитники

Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 56

Очки: 18 (10+8)

Показатель полезности: «+11»

Арзамасцев был в числе кандидатов в сборную на Кубок «Первого канала», и Олег Знарок обещал проверить его в деле на следующем этапе Евротура.

В последнее время результаты «Салавата Юлаева» оставляют желать лучшего, но меньше всего вопросов у болельщиков и специалистов именно к Арзамасцеву. В нынешнем сезоне на счету защитника уже 10 заброшенных шайб в КХЛ.

Виктор Антипин («Металлург» Мг)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 57

Очки: 24 (6+18)

Показатель полезности: «+11»

Антипин проводит очередной сезон в роли одного из ведущих защитников «Магнитки», но, по всей видимости, тренерский штаб сборной России пока сомневается по поводу кандидатуры 24-летнего хоккеиста относительно чемпионата мира. Только этим можно объяснить вызов Антипина в сборную, учитывая, что он играл на двух последних чемпионатах мира и провел вместе со сборной оба этапа Евротура в нынешнем сезоне.

Алексей Береглазов («Металлург» Мг)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 57

Очки: 19 (1+18)

Показатель полезности: «+8»

Береглазов оставил неплохое впечатление после Кубка «Первого канала», но, как и в случае с Антипиным, определенные вопросы у руководства в его отношении остаются. Ответы на них тренерский штаб сборной, судя по всему, рассчитывает получить на третьем этапе Евротура, но уже сейчас смело можно сказать, что защитник проводит свой лучший сезон в карьере.

Владислав Гавриков («Локомотив»)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 52

Очки: 7 (3+4)

Показатель полезности: «+10»

Гавриков постепенно превращается в одного из ведущих защитников «Локомотива» — об этом говорит статистика игрока в КХЛ. Он уже призывался в сборную на Кубок «Первого канала», где отметился заброшенной шайбой в матче со шведами.

Илья Любушкин («Локомотив»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 56

Очки: 5 (2+3)

Показатель полезности: «+4»

Для Любушкина это уже третий вызов в сборную в нынешнем сезоне. На Кубке «Первого канала» он занес в свой актив голевую передачу в игре с финнами, а в КХЛ в недавнем матче с «Салаватом Юлаевым» забросил свою вторую шайбу в сезоне.

Альберт Яруллин («Ак Барс»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 27

Очки: 6 (2+4)

Показатель полезности: «+7»

Яруллин наверняка бы претендовал на место в сборной и на предыдущих этапах Евротура, но защитник получил серьезную травму на старте сезона и не играл больше двух месяцев. Постепенно Альберт набрал игровые кондиции и сейчас является одним из ведущих защитников «Ак Барса».

Дамир Мусин («Ак Барс»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 44

Очки: 7 (2+5)

Показатель полезности: «+13»

В третьем этапе Евротура Мусин благодаря уверенной игре за «Ак Барс» должен дебютировать в составе сборной России. В нынешнем сезоне Мусин имеет лучший показатель полезности среди защитников «барсов» и в среднем проводит больше игрового времени на площадке.

Егор Рыков (СКА)

Фото: пресс-служба ФХР

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Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 43

Очки: 9 (0+9)

Показатель полезности: «+11»

Рыкова пока нельзя причислить к ведущим защитникам СКА, но он имеет стабильное место в составе команды. Егор хорошо проявил себя на молодежном чемпионате мира и, вполне возможно, сыграет как минимум в одном матче предстоящего этапа Евротура. Вне сомнений, он — будущее сборной России.

Нападающие

Анатолий Голышев («Автомобилист»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 44

Очки: 15 (6+9)

Показатель полезности: «–6»

Голышев пока не вернул свою игру на прошлогодний уровень, но тренерский штаб сборной не спешит списывать игрока со счетов. Анатолий набрал три очка в последних пяти играх за «Автомобилист», а свой лучший матч в сезоне провел именно в национальной сборной, забросив две шайбы в ворота финнов на Кубке Карьяла.

Сергей Шумаков («Сибирь»)

Фото: пресс-служба ФХР

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Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 50

Очки: 35 (16+19)

Показатель полезности: «+4»

Шумаков уже играл на двух этапах Евротура и пока отметился лишь двумя голевыми передачами. Тренерский штаб сборной наверняка ждет большего от нападающего, который после Кубка «Первого канала» набрал всего два очка в 12 матчах за клуб.

Предстоящие игры — возможно, последний шанс Шумакова не выпасть из обоймы хоккеистов, реально претендующих на участие в чемпионате мира.

Максим Шалунов («Сибирь»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 46

Очки: 37 (19+18)

Показатель полезности: «+9»

Шалунов записал на свой счет гол в ворота финнов на Кубке «Первого канала», после чего, как и Шумаков, сбавил в результативности в играх за «Сибирь». Только в последних матчах Максим напомнил себя образца первой половины сезона и должен стать одним из лидеров сборной на предстоящем этапе Евротура.

Владимир Ткачев («Ак Барс»)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 55

Очки: 29 (15+14)

Показатель полезности: «+1»

Форвард «Ак Барса» проводит мощный сезон, доказывая свою состоятельность как в клубе, так и в национальной команде. На данный момент Ткачев — второй бомбардир «барсов» в нынешнем сезоне и лучший снайпер сборной России в Еврохоккейтуре. Две шайбы он забросил на Кубке Карьяла и еще одну — на Кубке «Первого канала».

Кирилл Капризов («Салават Юлаев»)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 46

Очки: 42 (20+22)

Показатель полезности: «+8»

Если приглашение в сборную многих игроков из нынешнего списка можно назвать авансом, то у Кирилла Капризова есть реальный шанс поехать на чемпионат мира уже в этом году. Он стал лучшим бомбардиром и снайпером молодежного чемпионата мира, показывает высокую результативность в «Салавате Юлаеве».

Капризов — главное открытие нынешнего сезона, и будет интересно посмотреть, как форвард дебютирует в главной команде страны.

Степан Санников («Сибирь»)

Фото: пресс-служба ФХР

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Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 56

Очки: 28 (14+14)

Показатель полезности: «+8»

Санников ударно провел пять последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых «Сибирь» совершила рывок к зоне плей-офф. В этих встречах на счету форварда оказалось четыре гола. Бойцовские качества бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира импонируют тренерскому штабу сборной, и для Степана это будет уже третий этап Евротура в сезоне.

Константин Окулов («Сибирь»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 56

Очки: 27 (16+11)

Показатель полезности: «+7»

Прогресс и высокое индивидуальное мастерство Окулова отмечают даже североамериканские специалисты. В этом году нападающий сделал заметный шаг вперед, о чем свидетельствует уже второй вызов в национальную команду. В чемпионате КХЛ на счету Константина 16 заброшенных шайб.

Алексей Кручинин («Трактор»)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 42

Очки: 24 (10+14)

Показатель полезности: «+14»

Еще один новичок в составе сборной России. «Трактор» показывает хорошие результаты, а Кручинин играет большую роль в тактических схемах команды. В последнем матче с ЦСКА, накануне которого у Алексея родился сын, хоккеист набрал два очка и помог своей команде выиграть у одного из лидеров сезона.

Андрей Светлаков (ЦСКА)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 37

Очки: 16 (4+12)

Показатель полезности: «+11»

Светлаков играет в КХЛ не так результативно, как многие другие игроки из нынешнего состава сборной, но Олег Знарок видит в нем большой потенциал.

Форвард набрал по два очка на Кубке Карьяла и Кубке «Первого канала».

Максим Мамин (ЦСКА)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 40

Очки: 20 (11+9)

Показатель полезности: «+14»

Мамин очень сильно прибавил в нынешнем сезоне. Это хоккеист, который может создать гол «из ничего» и заставить соперника ошибиться. На его счету уже 11 голов в нынешнем сезоне, три из которых он забил в январе. В их числе — шайба в ворота СКА.

Артем Федоров («Динамо» М)

Фото: пресс-служба ФХР


Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 46

Очки: 26 (10+16)

Показатель полезности: «+4»

Федоров проводит всего лишь второй сезон в КХЛ, но уже успел стать одним из ведущих нападающих бело-голубых и заслужил приглашение в главную команду страны. Недавно Артем отметился заброшенными шайбами в играх с «Трактором» и «Салаватом Юлаевым», на данный момент он — четвертый бомбардир «Динамо».

Максим Карпов («Динамо» М)

Фото: пресс-служба ФХР

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Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 52

Очки: 22 (12+10)

Показатель полезности: «+14»

Тренерский штаб сборной России хорошо знает возможности Карпова, поэтому продолжает верить в игрока даже тогда, когда он не показывает своего максимума. Карпов может играть результативнее, он — игрок, который способен в одиночку решить судьбу эпизода.

По определенным причинам Максим пока не раскрыл весь свой потенциал, но вызов в сборную может придать ему заряд уверенности на оставшуюся часть сезона.

Николай Прохоркин (СКА)

Количество игр в нынешнем сезоне КХЛ: 40

Очки: 13 (5+8)

Показатель полезности: «+17»

В недавнем матче с «Трактором» Прохоркин забросил две шайбы, но это была одна из немногих игр в текущем сезоне, когда он сыграл на своем прошлогоднем уровне. От Николая ждут большего, а вызов в сборную может подстегнуть его. Он уже играл на Кубке Карьяла, где запомнился отличной голевой передачей на Никиту Гусева в матче с чехами.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Россия на Шведских хоккейных играх: от Шестеркина до Прохоркина

Россия на Шведских хоккейных играх: от Шестеркина до Прохоркина«Известия» представляют игроков национальной сборной, вызванных на третий этап Еврохоккейтура

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