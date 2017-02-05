Американский хоккеист напал на Никиту Задорова в ходе матча НХЛ

На матче хоккейного клуба Colorado Avalanche против команды Winnipeg Jets завязалась драка после того, как 21-летний российский защитник хозяев льда Никита Задоров применил силовой прием против лидера команды гостей Марка Шайфли.



Видеоролик, на котором было запечатлено произошедшее, опубликован на сервисе Youtube. На кадрах видно, что после того, как Никита Задоров сбил нападающего Марка Шайфеле, на него со спины набросился защитник Winnipeg Jets американец Джейкоб Труба, а затем подключился финн Патрик Лайне.

В итоге, как сообщается на сайте NHL, судьи оштрафовали Джейкоба Трубу на 17 минут за драку, подстрекательство к драке и неспортивное поведение, при этом Задорову было выписано двухминутное удаление.

Матч завершился победой Colorado Avalanche со счетом 5:2.