Захарова: Киев поддерживает интерес к Донбассу военными провокациями

Действующее украинское руководство пытается поддерживать интерес мирового сообщества к ситуации на востоке страны путем военных провокаций, а не реформ и достижений. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.



По ее мнению, украинский кризис являлся центральной темой повестки предыдущей администрации США и на ее развитие было выделено много средств.

«Чем можно продлевать этот интерес к Украине: реформами — для этого их нужно проводить; достижениями — для этого их нужно достигать. Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, бьют по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву», — считает представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко, в ходе которых стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса.