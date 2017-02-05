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Захарова: Киев поддерживает интерес к Донбассу военными провокациями

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ обратила внимание на то, что власти республики не пытаются урегулировать ситуацию на востоке страны путем реформ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Действующее украинское руководство пытается поддерживать интерес мирового сообщества к ситуации на востоке страны путем военных провокаций, а не реформ и достижений. Об этом в эфире телеканала НТВ заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее мнению, украинский кризис являлся центральной темой повестки предыдущей администрации США и на ее развитие было выделено много средств.

«Чем можно продлевать этот интерес к Украине: реформами — для этого их нужно проводить; достижениями — для этого их нужно достигать. Только путем военных провокаций, которые бьют по живому, бьют по людям, можно постоянно держать тему Украины на плаву», — считает представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко, в ходе которых стороны обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Захарова: Киев поддерживает интерес к Донбассу военными провокациями

Захарова: Киев поддерживает интерес к Донбассу военными провокациямиОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ обратила внимание на то, что власти республики не пытаются урегулировать ситуацию на востоке страны путем реформ

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