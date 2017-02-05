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Минобороны: все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы

Российское военное ведомство опровергло информацию арабского телеканала о якобы гибели россиян в Сирии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство обороны РФ опровергло информацию о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии, ранее растиражированную арабским телеканалом.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы. Они продолжают выполнять задачи, добавил представитель военного ведомства.

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению»,— приводит слова Конашенкова «РИА Новости».

Данные телеканала «Аль-Джазира», который сообщил о гибели пяти военнослужащих недалеко от Латакии, Конашенков назвал «информационным вбросом» и фальшивкой. Телеканал сообщил о взрыве российского военного автомобиля и якобы гибели пяти российских военнослужащих.

 Представитель Минобороны выразил сожаление, что крупнейший арабский телеканал может заниматься распространением фальшивок. 

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Минобороны: все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы

Минобороны: все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живыРоссийское военное ведомство опровергло информацию арабского телеканала о якобы гибели россиян в Сирии

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