Минобороны: все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы

Министерство обороны РФ опровергло информацию о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии, ранее растиражированную арабским телеканалом.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы. Они продолжают выполнять задачи, добавил представитель военного ведомства.

«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению»,— приводит слова Конашенкова «РИА Новости».

Данные телеканала «Аль-Джазира», который сообщил о гибели пяти военнослужащих недалеко от Латакии, Конашенков назвал «информационным вбросом» и фальшивкой. Телеканал сообщил о взрыве российского военного автомобиля и якобы гибели пяти российских военнослужащих.

Представитель Минобороны выразил сожаление, что крупнейший арабский телеканал может заниматься распространением фальшивок.