Минобороны: все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы

Российское военное ведомство опровергло информацию арабского телеканала о якобы гибели россиян в Сирии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Министерство обороны РФ опровергло информацию о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии, ранее растиражированную арабским телеканалом.
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы. Они продолжают выполнять задачи, добавил представитель военного ведомства.
«Все российские военнослужащие, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и продолжают выполнять задачи по предназначению»,— приводит слова Конашенкова «РИА Новости».
Данные телеканала «Аль-Джазира», который сообщил о гибели пяти военнослужащих недалеко от Латакии, Конашенков назвал «информационным вбросом» и фальшивкой. Телеканал сообщил о взрыве российского военного автомобиля и якобы гибели пяти российских военнослужащих.
Представитель Минобороны выразил сожаление, что крупнейший арабский телеканал может заниматься распространением фальшивок.