Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы-ключи

С помощью микропроцессоров работники смогут открывать двери и пользоваться оргтехникой
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Сотрудникам бельгийской компании Newfusion, специализирующейся на цифровом маркетинге, вживили под кожу чип, который заменил работникам бейдж.
Как информирует издание Soir, с помощью электронного ключа с персональными данными сотрудников можно будет открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.
Размер вживляемого микропроцессора не больше рисового зернышка, а его стоимость составляет €100. Отмечается, что такая практика применяется в Бельгии впервые.