Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы-ключи

Сотрудникам бельгийской компании Newfusion, специализирующейся на цифровом маркетинге, вживили под кожу чип, который заменил работникам бейдж.



Как информирует издание Soir, с помощью электронного ключа с персональными данными сотрудников можно будет открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.

Размер вживляемого микропроцессора не больше рисового зернышка, а его стоимость составляет €100. Отмечается, что такая практика применяется в Бельгии впервые.