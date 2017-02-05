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Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы-ключи

С помощью микропроцессоров работники смогут открывать двери и пользоваться оргтехникой

Фото: Getty Images/Bruce Dale

Сотрудникам бельгийской компании Newfusion, специализирующейся на цифровом маркетинге, вживили под кожу чип, который заменил работникам бейдж.

Как информирует издание Soir, с помощью электронного ключа с персональными данными сотрудников можно будет открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.

Размер вживляемого микропроцессора не больше рисового зернышка, а его стоимость составляет €100. Отмечается, что такая практика применяется в Бельгии впервые.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы-ключи

Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы-ключиС помощью микропроцессоров работники смогут открывать двери и пользоваться оргтехникой

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