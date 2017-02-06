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Из «Терека» может уйти один из ведущих игроков

Переговоры руководства грозненского клуба с Олегом Ивановым рискуют закончиться провалом

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В нынешнем сезоне грозненский «Терек» довольно удачно выступает в РФПЛ. На перерыв подопечные Рашида Рахимова ушли четвертыми в турнирной таблице, и, судя по заявлениям руководства, клуб настроен вернуться в еврокубки. Зимой грозненцы проводят точечные рокировки: состав клуба пополнил экс-игрок «Анжи» Бернард Бериша, а бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов, который не смог проявить себя в «Тереке», покинул команду.

По информации «Известий», потеря Брызгалова может стать для «Терека» не единственной. Один из лидеров команды — Олег Иванов никак не может договориться с клубом о продлении контракта. На данный момент «Терек» не предпринимает попыток продлить контракт с 30-летним полузащитником.

— Руководство грозненцев не спешит продлевать контракт с Ивановым, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — На данный момент «Терек» не предпринимает ничего, чтобы пролонгировать соглашение. Футболист же хочет скорее определиться со своим будущем, а не ждать окончания текущего контракта. Полузащитник хотел бы продолжить выступать в «Тереке», но, так как до окончания контракта осталось меньше полугода, представители Иванова имеют право вести переговоры с другими клубами. Не исключен вариант, что футболист покинет «Терек» уже в текущий период дозаявок. Если не удастся договориться с «Тереком», то в планах Иванова — перебраться поближе к столице. Одним из вариантов является московский «Локомотив». 

Сам футболист отказался комментировать «Известиям» эту информацию. Однако бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил «Известиям», что в нынешних реалиях Иванов очень бы пригодился «железнодорожникам».

— У «Локомотива» сейчас достаточно серьезные кадровые проблемы, — пояснил Руслан Нигматуллин. — Зимой из команды ушли сразу несколько игроков достаточно высокого уровня. В клубе явный недостаток качественных футболистов с российским паспортом. В таких условиях главному тренеру Юрию Семину очень непросто решать проблему становления команды. Те приобретения, которые уже были сделаны, выглядят неоднозначно, и сложно прогнозировать, кто из новичков сможет проявить себя. Что касается Иванова, то он качественный игрок, который мог бы сразу влиться в стартовый состав «Локомотива».

Олег Иванов является воспитанником московского «Спартака». За основную команду красно-белых он начал выступать в 2004 году, однако принял участие всего в двух матчах. В период с 2005 по 2011 год футболист сменил четыре клуба — «Химки», «Кубань», «Крылья Советов» и «Ростов». В начале 2012-го Иванов перешел в «Терек» и быстро стал ведущим игроком грозненского коллектива. 

Свой первый вызов в сборную России Иванов получил в 2008 году и в составе национальной команды отправился на чемпионат Европы-2008, который проходил в Австрии и Швейцарии. Однако тогда он так и не принял участие ни в одном матче. Дебютировал в национальной команде Иванов лишь в июне 2015-го в товарищеской игре против Белоруссии. В 2016 году игрок был вызван в состав сборной на чемпионат Европы-2016 во Франции, но ни одного матча в этом турнире снова не сыграл. Всего в футболке национальной команды Иванов выходил на поле в пяти встречах.

За грозненский «Терек» Олег Иванов успел провести 146 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 25 голевых передач. На сегодня эксперты оценивают трансферную стоимость футболиста в €3,5 млн.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Из «Терека» может уйти один из ведущих игроков

Из «Терека» может уйти один из ведущих игроковПереговоры руководства грозненского клуба с Олегом Ивановым рискуют закончиться провалом

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