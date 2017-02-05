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54 боевика «Талибана» ликвидированы в Афганистане

В операции были задействованы артиллерия и военно-воздушные силы исламской республики

По меньшей мере 54 боевика радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), включая одного из командиров, были ликвидированы за сутки в ходе операции в провинции Гильменд при поддержке артиллерии и военно-воздушных сил Афганистана. Об этом сообщило Минобороны исламской республики.

Как передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры страны, еще одна операция была проведена на юге Афганистана в провинции Кандагар. В результате был задержан контрабандист с 150 кг опиума и другими наркотическими средствами.

Отмечается, что в последнее время экстремисты значительно укрепили свои позиции на востоке и юге Афганистана, а также в северных территориях страны.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

54 боевика «Талибана» ликвидированы в Афганистане

В операции были задействованы артиллерия и военно-воздушные силы исламской республики

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