54 боевика «Талибана» ликвидированы в Афганистане

По меньшей мере 54 боевика радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), включая одного из командиров, были ликвидированы за сутки в ходе операции в провинции Гильменд при поддержке артиллерии и военно-воздушных сил Афганистана. Об этом сообщило Минобороны исламской республики.

Как передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры страны, еще одна операция была проведена на юге Афганистана в провинции Кандагар. В результате был задержан контрабандист с 150 кг опиума и другими наркотическими средствами.

Отмечается, что в последнее время экстремисты значительно укрепили свои позиции на востоке и юге Афганистана, а также в северных территориях страны.