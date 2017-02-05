Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Российский сенатор Алексей Пушков предостерегает лидера США от «украинской ловушки». Отношения Москвы и Вашингтона не должны быть заложниками провокаций Киева.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов Украины и США Порошенко и Трампа. По итогам разговора Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.

Трампу следует избежать "украинской ловушки". Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2017 г.

«Трампу следует избежать «украинской ловушки», – написал Пушков.

«Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций», — добавил он.