Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter

Российский сенатор Алексей Пушков предостерегает лидера США от «украинской ловушки». Отношения Москвы и Вашингтона не должны быть заложниками провокаций Киева.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов Украины и США Порошенко и Трампа. По итогам разговора Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы.

«Трампу следует избежать «украинской ловушки», – написал Пушков.

«Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций», — добавил он.

Читайте также:

Трамп ответил журналисту Fox News на обвинения в адрес России

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Пушков предостерег Трампа от «украинской ловушки»

Об этом российский сенатор написал на своей странице в Twitter

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке