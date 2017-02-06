«Цель на год — выиграть чемпионат мира и закончить десятый класс»

Фигуристка Евгения Медведева в январе 2017 года стала главным героем российского спорта. На чемпионате Европы в чешской Остраве 17-летняя спортсменка установила два мировых рекорда. За произвольную программу Медведева получила 150,79 балла, побив свое же достижение на чемпионате мира-2016 (150,10). В общей сумме Евгения набрала 229,71 балла, что также является новым мировым рекордом. Предыдущий принадлежал южнокорейской спортсменке Ю-На Ким и был установлен в Ванкувере в 2010-м (228,56).



По мнению экспертов, преимущества Жени — сложные программы (в этом сезоне обе — и короткая, и произвольная — в постановке Ильи Авербуха), безупречное скольжение и самые отточенные прыжки. И, что важно, россиянка прогрессирует от старта к старту, расширяя границы фигурного катания.



За последние полтора года Медведева выиграла 11 стартов из 12 (в ноябре 2015-го на московском этапе Гран-при она уступила Елене Радионовой). В послужном списке фигуристки — победа на чемпионате мира, два золота чемпионата Европы и два финала Гран-при. В интервью «Известиям» Евгения объяснила секрет своего успеха так:



— Меня окружают люди, которые сильно вдохновляют и помогают держать себя в форме, — рассказала спортсменка. — В первую очередь это мои тренеры. С Этери Георгиевной (Тутберидзе. — «Известия») мы знакомы более восьми лет. Можно сказать, она воспитала меня, научила работать на пределе своих возможностей, даже если что-то не получается, зарядила уверенностью в себе. Также мне повезло сотрудничать с Ильей Авербухом. Это один из лучших хореографов, которых я знаю. Отдельное спасибо хочется сказать родителям, которые поддерживают меня в любой ситуации.



В 2017 году Медведева стала общаться с иностранной прессой на английском языке. В планах Евгении выучить еще и японский.



— Я пробовала давать интервью на английском еще в 2016-м, но получалось как-то криво, — отметила чемпионка мира. — В этом году всё гораздо лучше. С каждой новой поездкой я ощущаю, что мое владение языком становится всё более уверенным. Хочу выучить английский в совершенстве и полностью переключиться на японский. Сейчас я посвящаю ему не так много времени и пока не могу полноценно общаться со своими болельщиками. Я слышала, что у меня немало фанатов в Японии, но, честно говоря, не считала. В соцсетях на меня подписаны сотни тысяч человек, все они из разных стран и японцев действительно очень много.



По словам спортсменки, возросшая после побед популярность на ней никак не отразилась.



— Надеюсь, меня это никак не изменило, — сказала Евгения. — Я не отказываю никому в автографе или совместном фото, стараюсь отвечать на все сообщения и любые вопросы журналистов. Я бы не сказала, что меня часто узнают на улице. Но если узнают, то удивляются, почему я такого маленького роста. На телеэкранах я, видимо, смотрюсь гораздо выше (рост Евгении Медведевой 157 см. — «Известия»).



От ответа на вопрос о причинах слабого выступления олимпийских чемпионок Игр в Сочи Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой спортсменка тактично уклонилась.



— Смогут ли они вернуться на свой прежний уровень? Я бы воздержалась от каких-либо оценок. С кем я дружу из сборной России? Если честно, на дружбу банально не хватает времени, но в целом мы все нормально общаемся. Никаких конфликтов у нас точно нет.



В заключение Евгения Медведева рассказала о целях и задачах, которые стоят перед ней на 2017 год.



— Для начала мне надо успешно выступить на чемпионате мира в Финляндии, — пояснила фигуристка. — Я хочу сохранить за собой титул в предолимпийский сезон. Также мне важно хорошо закончить десятый класс. Я учусь в «Самбо-70», где все преподаватели с пониманием относятся к моей спортивной карьере и всегда идут навстречу. Я посещаю школу по выходным и стараюсь наверстать всё, что мои одноклассники проходят за неделю. Это нелегко, но я очень стараюсь.



Чемпионат мира по фигурному катанию 2017 года пройдет в Хельсинки с 29 марта по 2 апреля и станет первым квалификационным этапом на пути к Играм-2018 в Корее. Евгения Медведева гарантировала себе участие в мировом первенстве. При распределении оставшихся двух путевок в женском одиночном катании будут учитываться результаты финала Кубка России, который пройдет с 12 по 18 февраля в Саранске.

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