ОНФ в Севастополе предложит альтернативное место для парка «Патриот»

Отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Севастополе предложит Минобороны РФ альтернативное место для размещения филиала парка «Патриот», сообщил сопредседатель регионального отделения ОНФ Владимир Немцев.

«Мы предлагаем создать парк «Патриот» на базе уже существующих береговых батарей. Речь идет о 30-й, 24-й и 16-й батареях на северной стороне Севастополя, 19-й батарее и бывшей воинской части в Балаклаве, а также на месте форта Северного», — приводит ТАСС комментарий представителя ОНФ.

Кроме того, Владимир Немцев отметил, что парк «Патриот» можно организовать на Федюхиных высотах, где проводится Военно-исторический фестиваль.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российское оборонное ведомство не собирается участвовать в конфликте по вопросу строительства парка «Патриот» в Севастополе.

В 2015 году байк-клуб «Ночные волки» получил в аренду на срок 10 лет участок земли площадью 267 га у горы Гасфорта. На этой территории предполагалось построить филиал парка «Патриот». Против строительства высказались местные жители. Они обратили внимание на то, что на подлежащей застройке территории находятся реликтовый лес и резервный источник воды.