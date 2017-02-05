Правительство Румынии отменило вызвавшие протесты поправки об амнистии

Правительство Румынии отменило указ о внесении поправок в Уголовный кодекс об амнистии, которые вызвали массовые акции протеста во многих городах республики.



Как передает телеканал Digi24, кабмин принял такое решение после заявления премьер-министра Сорина Гриндяну, который объяснил, что он не хочет раскола в обществе Румынии.

Принятие поправок об амнистии осужденных за коррупцию вызвало бурные протесты по всей стране. Местные СМИ называют их самыми масштабными за последние 25 лет. Всего в акциях приняли участие несколько сотен тысяч человек.