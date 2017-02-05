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Правительство Румынии отменило вызвавшие протесты поправки об амнистии

По данным местных СМИ, акции протеста, прошедшие в связи с планами кабмина внести поправки об амнистии осужденных за коррупцию, стали самыми крупными за последние 25 лет

Правительство Румынии отменило указ о внесении поправок в Уголовный кодекс об амнистии, которые вызвали массовые акции протеста во многих городах республики.

Как передает телеканал Digi24, кабмин принял такое решение после заявления премьер-министра Сорина Гриндяну, который объяснил, что он не хочет раскола в обществе Румынии.

Принятие поправок об амнистии осужденных за коррупцию вызвало бурные протесты по всей стране. Местные СМИ называют их самыми масштабными за последние 25 лет. Всего в акциях приняли участие несколько сотен тысяч человек.

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Правительство Румынии отменит указ об амнистии

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Правительство Румынии отменило вызвавшие протесты поправки об амнистии

По данным местных СМИ, акции протеста, прошедшие в связи с планами кабмина внести поправки об амнистии осужденных за коррупцию, стали самыми крупными за последние 25 лет

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