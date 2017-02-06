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ВЦИОМ: россияне по-прежнему поддерживают «закон Димы Яковлева»

По данным опроса, лишь каждый третий респондент готов сам стать усыновителем

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Запрет на усыновление российских сирот американскими гражданами (так называемый «закон Димы Яковлева») по-прежнему поддерживает большинство россиян. По данным ежедневного опроса «Спутник», который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 28–29 января, более половины респондентов (54%) уверены, что отменять «закон Димы Яковлева» нельзя, даже если США дадут гарантии жизни и здоровья усыновленных детей. При этом увеличилось число тех, кто выступает за отмену закона на этих условиях (41%). Социологи также выяснили, что каждый третий россиянин готов взять на воспитание ребенка из детского дома.

По данным ВЦИОМа, уровень поддержки «закона Димы Яковлева» в российском обществе остается высоким — 71% опрошенных (в 2015 году — 70–76%) полагают, что запрет на усыновление гражданами США российских сирот был правильным решением. Четыре года назад, когда закон вступил в силу, документ поддержали 54% и только 21% опрошенных высказались против закона.

Спустя два года количество противников документа уменьшилось до 14–19%, однако к 2017 году их число выросло и достигло максимального показателя — 25% граждан выступают против запрета.

Большинство россиян — 54% — против отмены закона даже при условии, что США и другие страны дадут гарантии безопасности жизни и здоровья усыновленных детей. При этом социологи отмечают, что 41% респондентов всё же согласны на отмену закона при обозначенных условиях. Среди них — преимущественно молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, таких — 62%. Меньше всего эту позицию разделяют люди 60 лет и старше (34%).

По данным социологов, в 2017 году значительно выросла доля респондентов, допускающих для себя возможность взять на воспитание ребенка из детского дома. В январе 2017 года почти каждый третий россиянин (30%) не исключал для себя усыновления ребенка, в то время как в октябре 2015 года этот показатель составлял 21%. О том, что они уже являются усыновителями, сообщили 2% опрошенных. При этом количество тех, кто выступает против усыновления, снизилось с 82% в 2005-м до 64% в январе 2017 года.

По данным опроса, за полтора года выросло и число усыновителей в окружении респондентов: если в октябре 2015 года о наличии таких знакомых говорили 26%, то в январе 2017 года — 35% (максимум за все годы измерений).

Мнение экспертов

Директор специальных программ ВЦИОМа Елена Михайлова отметила, что за последние годы удалось преодолеть преобладающие в обществе социальные стереотипы по отношению к детям-сиротам. Именно эти «штампы» были основными барьерами для принятия решения об усыновлении. По ее словам, с каждым годом растет доля тех, кто заявляет о готовности помочь детям-сиротам или допускает для себя возможность усыновления, а также тех, кто эти намерения реализует.

— Позитивная динамика была достигнута в том числе и благодаря реализации мер социальной поддержки со стороны государства — введению соответствующих льгот, увеличению пособий на детей и их ежегодной индексации. Постепенное увеличение доли тех, кто не поддерживает предусмотренные «законом Димы Яковлева» ограничения, является скорее косвенным отражением восприятия внешнеполитических событий, — отметила Елена Михайлова.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин полагает, что данные опроса отражают представление россиян о том, что судьба детей после их попадания в приемную семью остается неизвестной.

— Отказ властей США предоставлять такую возможность контроля за судьбой усыновленных детей, безусловно, вызывает определенное напряжение в обществе, — отмечает политолог.

При этом увеличение количества респондентов, готовых к усыновлению, по словам Мухина, связано с развитием культуры милосердия в российском обществе.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов полагает: немаловажный аспект в оценке этого закона гражданами — в том, что он воспринимался в том числе и как ответ на определенные недружественные действия со стороны Запада.

— Если убрать этот контекст, то это будет нормальная позиция, связанная с тем, что наше общество должно взять на себя ответственность за собственных детей. Этим путем идут многие уважающие себя страны. И поэтому сейчас, когда отношения с Западом могут меняться, в том числе и в лучшую сторону, самое правильное, что можно сделать, — это перестать воспринимать это (запрет иностранного усыновления. — «Известия») как некую ответную меру, — говорит эксперт.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что лучше, когда сирот усыновляют в России: ребенок остается в привычной культурной среде, не надо переучиваться, встраиваться в новые для себя условия.

— Но есть проблема, которая заключается в том, что, несмотря на увеличение количества усыновлений, оно возросло не настолько, чтобы можно было говорить, что мы полностью готовы и способны решить проблему сирот, особенно детей с инвалидностью. Мне кажется, было бы очень здорово, если количество людей, которые одобряют «закон Димы Яковлева», соответствовало бы числу тех, кто готов усыновить сироту, — говорит Калачев.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

ВЦИОМ: россияне по-прежнему поддерживают «закон Димы Яковлева»

ВЦИОМ: россияне по-прежнему поддерживают «закон Димы Яковлева»По данным опроса, лишь каждый третий респондент готов сам стать усыновителем

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