Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании АВС заявил, что Вашингтон обеспокоен ростом насилия на востоке Украины, который произошел в последнюю неделю.



«Мы очень обеспокоены ростом насилия на востоке Украины в последнюю неделю», — сказал Пенс.

В субботу стало известно о состоявшемся телефоном разговоре между президентом США Трампом и украинским лидером Порошенко. По его итогам американский лидер заявил о готовности работать над восстановлением мира на Украине.