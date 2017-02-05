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Воскресенье,
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Вашингтон обеспокоен ростом насилия на востоке Украины

Об этом заявил вице-президент страны Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс в интервью телекомпании АВС заявил, что Вашингтон обеспокоен ростом насилия на востоке Украины, который произошел в последнюю неделю.

«Мы очень обеспокоены ростом насилия на востоке Украины в последнюю неделю», — сказал Пенс.

В субботу стало известно о состоявшемся телефоном разговоре между президентом США Трампом и украинским лидером Порошенко. По его итогам американский лидер заявил о готовности работать над восстановлением мира на Украине.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Вашингтон обеспокоен ростом насилия на востоке Украины

Об этом заявил вице-президент страны Майкл Пенс

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