Между греческим островом и московской сценой

Пародия на театральную жизнь, разыгранная в концертном зале, — ход неожиданный, но верный духу самого произведения. «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса — история о сочетании несочетаемого: высокой трагедии и водевиля, романтизма и классицизма, философии и игры. Представив в Концертном зале имени Чайковского вторую редакцию знаменитой оперы, дирижер Владимир Юровский вслед за композитором примирил противоположности.



Фото: Московская филармония

В России «Ариадна» впервые была поставлена в 2004 году в Мариинском театре, а в 2016-м в Камерном музыкальном театре имени Покровского состоялась ее московская премьера. Но в обоих случаях пролог звучал на русском языке. Владимир Юровский решил познакомить российскую публику с немецкоязычным оригиналом и сделал ставку на интернациональные исполнительские силы, задействовав певцов из Германии, Великобритании, США и России. Как оказалось, отечественные артисты ничем не уступают западным коллегам даже в таком непривычном репертуаре. Причем касается это не только вокала, но и актерской игры.

Пролог начинается с выхода Распорядителя (Максим Михайлов): он шагает мимо зрительских рядов и поднимается на сцену прямо из партера. Увидев у кулис Учителя музыки (сэр Томас Аллен), Распорядитель сообщает ему пренеприятнейшее известие: богатый господин, в доме которого должно состояться представление трагической оперы «Ариадна», захотел вслед за этим увидеть комедийную постановку. Учитель и его молодой ученик, автор «Ариадны», убиты этой новостью: разве площадное развлечение уместно рядом с высоким искусством?

Фото: Московская филармония

Разыгрывая мизансцены, певцы свободно перемещаются по сцене и жестикулируют. В кульминационный момент в действие вовлекается даже дирижер. Распорядитель сообщает Юровскому итоговое решение заказчика, после чего худрук ГАСО, кивнув, возвращается к дирижированию, а персонажи оперы готовятся к воплощению прихоти богача. Результат их творчества публика видит после антракта.

На греческом острове Наксос страдает Ариадна (Мелани Динер), покинутая Тезеем. Комедианты и кокетка Цербинетта (Ульяна Алексюк) успокаивают несчастную, расписывая прелести любовного разнообразия. Что горевать по ушедшему мужчине, если можно найти нового? В виртуозной партии Цербинетты солистка Большого театра демонстрирует легкость и точность колоратур, не забывая о комедийной, почти опереточной подаче некоторых фраз.



Фото: Московская филармония

​​​​​​​



В финале к Ариадне приплывает Вакх (Сергей Скороходов), которого та принимает за вестника смерти, — он увлекает красавицу в свои отнюдь не смертельные объятья. Финальный дуэт, растянутый Штраусом на добрые полчаса, оказывается пародией на вагнеровские длинноты и пафос, но публике от этого не легче...

Известный пристрастием к концептуальным программам, Владимир Юровский этим мероприятием в очередной раз продемонстрировал: границ в искусстве для него не существует. Госоркестр под его управлением звучит то с романтической пышностью, то с классицистской ясностью. А ирония над оперой оборачивается гимном этому жанру, убедительным даже без декораций.