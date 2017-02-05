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ООН потребовала от Киева выплатить пенсии жителям Донбасса

Координатор системы международной организации на Украине подчеркнул, что действия властей страны нарушают международное законодательство

Организация объединенных наций (ООН) выразила серьезную обеспокоенность в связи с невыплатой пенсий и социальных пособий переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Украины. Об этом сообщил координатор системы международной организации на Украине Нил Уокер.

«Мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий», — приводит ТАСС заявление представителя ООН.

Он отметил, что в некоторых случаях людей изымали из списка лиц, которым положены социальные выплаты. Нил Уокер подчеркнул, что такие действия нарушают международные законы.

«Мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или временно-перемещенными лицами», — заявил координатор системы ООН.

Пособия и социальные выплаты перестали поступать жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса с 7 ноября 2014 года в соответствии с постановлением правительства республики. Их должны восстановить после возвращения регионов под контроль украинского руководства.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

ООН потребовала от Киева выплатить пенсии жителям Донбасса

Координатор системы международной организации на Украине подчеркнул, что действия властей страны нарушают международное законодательство

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