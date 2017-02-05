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Москва и Вашингтон продолжат обсуждение ситуации на Украине

Вице-президент США Майкл Пенс заявил об этом в интервью

Вашингтон и Москва продолжат обсуждать ситуацию на Украине, заявил вице-президент США Майкл Пенс. Он отметил, что во время телефонного разговора Путин и Трамп уже обсудили события, происходящие на Украине.

«Президент провел дискуссию с Владимиром Путиным», — сказал Пенс в телеинтервью ABC. «Они говорили об Украине», — добавил он. «И я ожидаю, что это обсуждение продолжится», — резюмировал политик. 

Ранее Пенс заявил, что Вашингтон обеспокоен ростом насилия на востоке Украины на этой неделе.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Москва и Вашингтон продолжат обсуждение ситуации на Украине

Вице-президент США Майкл Пенс заявил об этом в интервью

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