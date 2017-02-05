Трамп выбрал подарки для королевской семьи Великобритании

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию планирует подарить семье наследника престола герцога Кембриджского Уильяма ковбойские седла ручной работы, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Как информирует издание Sunday Times, американский лидер включил встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими, а также с их детьми в список своих пожеланий относительно государственного визита в Великобританию, который должен состояться летом текущего года.

Кроме того, президент США планирует подарить королеве Елизавете II американский аналог традиционной шотландской чаши дружбы, которую ему вручила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время своего визита в Соединенные Штаты.