Британские СМИ сомневаются в обороноспособности армии страны

Технические характеристики эсминцев, беспилотников и бронемашин не позволят в полной мере защитить армии Великобритании страну в случае войны.

Об этом говорится в статье, опубликованной в The Sunday Times.



В публикации, посвященной недостаткам вооружений, контр-адмирал Крис Перри сетует на шум, издаваемый эсминцами проекта 45. Высокопоставленный военнослужащий уверен, что подлодки «услышат» присутствие эсминца на расстоянии 160 км. Перри добавляет, что минобороны освоило большие суммы на корабельные системы ПВО, однако о безопасности эсминцев от подводных угроз не позаботилось.



В материале также уточняется, что новые бронемашины пехоты Ajax настолько большие, что в случае необходимости их невозможно поместить в военно-транспортный самолет. Кроме того, на вооружение армии Соединенного Королевства не были приняты 54 военных беспилотника, причиной журналисты называют технические сбои в БПЛА, за которые были заплачены £1,2 млрд.

