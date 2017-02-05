В Белграде обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой

Строители комплекса «Белград на воде» в столице Сербии обнаружили во время рытья котлована авиабомбу времен Второй мировой войны. Вес взрывного устройства составил около 500 кг.

Как сообщил руководивший операцией начальник сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Предраг Марич, находка была обнаружена на глубине 9 м.

«Бомба деактивирована на месте, ущерба людям и постройкам нет, благодарю всех специалистов, которые работали, чтобы обезопасить находку», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Взрыв бомбы был настолько мощный, что сейсмологи зафиксировали колебания земной коры на территории Белграда магнитудой 1,3.