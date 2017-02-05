Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Белграде обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой

При деактивации взрывного устройства были зафиксированы колебания земли магнитудой 1,3

Строители комплекса «Белград на воде» в столице Сербии обнаружили во время рытья котлована авиабомбу времен Второй мировой войны. Вес взрывного устройства составил около 500 кг.

Как сообщил руководивший операцией начальник сектора по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Предраг Марич, находка была обнаружена на глубине 9 м.

«Бомба деактивирована на месте, ущерба людям и постройкам нет, благодарю всех специалистов, которые работали, чтобы обезопасить находку», — приводит ТАСС слова представителя экстренных служб.

Взрыв бомбы был настолько мощный, что сейсмологи зафиксировали колебания земной коры на территории Белграда магнитудой 1,3.

Читайте также:

Станцию «Проспект Ветеранов» в Петербурге закрыли после звонка о бомбе

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

В Белграде обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой

При деактивации взрывного устройства были зафиксированы колебания земли магнитудой 1,3

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке