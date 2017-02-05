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ВСУ обстреливают пригород Горловки

Огонь ведется из тяжелых орудий

Вечером в воскресенье украинские силовики начали обстрел пригорода Горловки в Донбассе. Из тяжелых орудий ведется обстрел поселка Зайцево.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию поселка, огонь ведется с 17.00, о разрушениях и пострадавших данных нет.

Накануне ВСУ подорвали ЛЭП, подающую электричество в Горловку. Сутки электричество поступало по альтернативным каналам энергоснабжения до восстановления поврежденной линии электропередачи.

Обострение ситуации в Донбассе произошло на минувшей неделе.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

ВСУ обстреливают пригород Горловки

Огонь ведется из тяжелых орудий

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