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Воскресенье,
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Ник Миннерат: «Матч звезд поможет популяризации баскетбола в России»

Американский форвард «Автодора» — о звездном уикенде и жизни в Саратове

Американец Ник Миннерат выступает в Единой лиге ВТБ не так давно — форвард перешел в «Автодор» в июле 2016 года, но уже успел влюбить в себя болельщиков-саратовцев и получил приглашение на Матч всех звезд.

— Матч звезд Единой лиги поможет популяризации баскетбола в России, — рассказал Миннерат в интервью чемпионату. — Проведение таких мероприятий — распространенная практика во многих странах мира. К тому же всегда приятно, когда болельщики и тренеры имеют возможность выделить лучших игроков турнира, тем самым поощрив их. Это невероятно мотивирует. Так что, уверен, предстоящее мероприятие несет сплошной позитив. Надеюсь, что всё пройдет успешно. В этом году и во всех последующих. Согласен ли я с выбором игроков? Не могу сказать, что прекрасно знаю всех выбранных на Матч звезд игроков. Но знаком почти со всеми американцами, да и остальные ребята тоже сильные баскетболисты. Так что, по-моему, фанаты нисколько не ошиблись.

Также 28-летний форвард рассказал о своей жизни в Саратове. 

— Привык ли я к жизни в Саратове? Да мне, собственно, и привыкать почти не пришлось. Я родился на Среднем Западе США, так что холодами меня не запугаешь, от Саратова мало чем отличается. Сам город оказался гораздо приятнее, чем я представлял, жители — того лучше. Как ни крути, жаловаться мне не на что, я получаю прекрасный опыт. Что удивило? Низкие цены. Жить в России гораздо дешевле, чем в Европе или Америке. И это здорово, — заключил Миннерат. 

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«Автодор» сумел удержать Ника Миннерата до конца сезона

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Ник Миннерат: «Матч звезд поможет популяризации баскетбола в России»

Американский форвард «Автодора» — о звездном уикенде и жизни в Саратове

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