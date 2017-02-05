Пенс: Трамп не даст прошлому помешать сотрудничеству России и США

Президент США Дональд Трамп не намерен «смотреть в зеркало заднего вида» в отношениях с Москвой и не позволит «аргументам прошлого» помешать сотрудничеству двух стран. Об этом в воскресенье заявил вице-президент Майкл Пенс.

Он также позитивно отозвался о возможности совместной работы США и РФ в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация запрещена в РФ).

«Если мы поладим с Россией, то это пойдет на пользу всему миру… Президент Трамп — это тот, кто не намерен смотреть в зеркало заднего вида», — подчеркнул Майкл Пенс в интервью телекомпании NBC.

Вице-президент США также напомнил, что еще во время предвыборной кампании республиканец Дональд Трамп заявлял о необходимости рассмотреть возможность выстраивания новых отношений с Россией.