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Вице-президент США рассказал об условиях снятия санкций с Москвы

Россия должна изменить свое поведение, заявил Майкл Пенс

Фото: TASS/Zuma/Cheriss May

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что санкции могут быть сняты с России, но это зависит от того, изменит ли РФ «свое поведение».

Отвечая на вопрос журналиста телеканала АВСNews о возможности отмены антироссийских санкций, Пенс подчеркнул, что ответ на этот вопрос будет понятен уже в ближайшие месяцы.

«На этот вопрос ответ будет дан в предстоящие месяцы», — сказал Пенс. «Это зависит от того, заметим ли мы изменения в поведении России», — добавил он.

Пенс уточнил, что Россия имеет возможность «работать на общее благо» и бороться с ИГ (запрещено в РФ). Вице-президент также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп ищет варианты для совместной работы с Россией.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Вице-президент США рассказал об условиях снятия санкций с Москвы

Вице-президент США рассказал об условиях снятия санкций с МосквыРоссия должна изменить свое поведение, заявил Майкл Пенс

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