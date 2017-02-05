Вице-президент США рассказал об условиях снятия санкций с Москвы

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что санкции могут быть сняты с России, но это зависит от того, изменит ли РФ «свое поведение».

Отвечая на вопрос журналиста телеканала АВСNews о возможности отмены антироссийских санкций, Пенс подчеркнул, что ответ на этот вопрос будет понятен уже в ближайшие месяцы.

«На этот вопрос ответ будет дан в предстоящие месяцы», — сказал Пенс. «Это зависит от того, заметим ли мы изменения в поведении России», — добавил он.

Пенс уточнил, что Россия имеет возможность «работать на общее благо» и бороться с ИГ (запрещено в РФ). Вице-президент также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп ищет варианты для совместной работы с Россией.