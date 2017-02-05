Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщил в воскресенье президент организации Маурисио Сулейман.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — приводит «Р-Спорт» заявление главы боксерского совета.

Взятая 6 декабря прошлого года допинг-проба «А» российского спортсмена показала положительный результат на остарин перед боем Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. В итоге титульный поединок не состоялся. 2 января стало известно, что допинг-проба «Б» Поветкина также дала положительный результат на остарин.