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Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета

Об этом сообщил глава организации Маурисио Сулейман

Российский боксер Александр Поветкин исключен из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), сообщил в воскресенье президент организации Маурисио Сулейман.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», — приводит «Р-Спорт» заявление главы боксерского совета.

Взятая 6 декабря прошлого года допинг-проба «А» российского спортсмена показала положительный результат на остарин перед боем Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. В итоге титульный поединок не состоялся. 2 января стало известно, что допинг-проба «Б» Поветкина также дала положительный результат на остарин.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Поветкина исключили из рейтингов Всемирного боксерского совета

Об этом сообщил глава организации Маурисио Сулейман

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