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Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции — 3:4

Чемпионат мира в Сандвикене завершился неожиданно

Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции — 3:4 в финальном матче и заняла второе место в чемпионате.

Игра проходила в шведском Сандвикене.

Из команды России отличились Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41), Алмаз Миргазов (42).

Президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник считает, что россияне больше заслуживали победы.

«Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме», — цитирует его ТАСС.

В первом тайме Россия вела в счете 3:1.

Отмечается, что шведы прервали победную серию россиян, выигрывавших чемпионаты мира с 2013 года.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции — 3:4

Чемпионат мира в Сандвикене завершился неожиданно

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