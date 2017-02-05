Сборная России по хоккею с мячом проиграла команде Швеции — 3:4 в финальном матче и заняла второе место в чемпионате.

Игра проходила в шведском Сандвикене.

Из команды России отличились Янис Бефус (20-я минута), Евгений Иванушкин (41), Алмаз Миргазов (42).

Президент Международной федерации хоккея с мячом, глава Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник считает, что россияне больше заслуживали победы.

«Особенно учитывая, какую игру мы показали в первом тайме», — цитирует его ТАСС.

В первом тайме Россия вела в счете 3:1.

Отмечается, что шведы прервали победную серию россиян, выигрывавших чемпионаты мира с 2013 года.