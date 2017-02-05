Более 100 человек погибло при сходе лавин в Афганистане, где в последние дни установилась снежная погода, под снегом оказались два населенных пункта в провинции Нуристан, сообщает AFP.

После схода одной из лавин спасателями из-под снега было извлечено 50 тел жителей одной из деревень. В настоящее время спасатели пытаются добраться до второй деревни. Кроме этого, 54 человека погибли в провинциях Бадахшан и Парван, передает «РИА Новости».

Снег прервал движение транспорта по главным магистралям страны, в частности на дороге между Кабулом и Кандагаром заблокированы сотни автомобилей.

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