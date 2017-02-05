Демократы в конгрессе США призвали выяснить, есть у Трампа связи с РФ

Демократы в конгрессе США призвали выяснить, есть у президента США Дональда Трампа связи с РФ.

Об этом заявила лидер Демократической партии в палате представителей Нэнси Пелоси.

«Я хочу знать, что у русских есть на Трампа. Я считаю, что ФБР придется провести расследование его финансовых, личных и политических связей с Россией», — цитирует ее ТАСС.

Она также потребовала продемонстрировать налоговые отчетности миллиардера.

Ранее CNN заявляла, что у России якобы есть компромат на Трампа, о чем разведслужбы страны поставили его в известность.

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