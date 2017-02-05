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Воскресенье,
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Более 400 тыс. человек потребовали отставки правительства Румынии

Митинги усиливаются, несмотря на готовность властей пойти навстречу

Около 400 тыс. человек на улицах Бухареста требуют отставки правительства Румынии, демонстранты протестуют, несмотря на отмену властями поправок в уголовный кодекс, из-за которых прошли массовые увольнения.

Наиболее масштабные протесты развернулись у здания правительства в Бухаресте. Там в демонстрации участвуют порядка 250 тыс. человек, люди продолжают приходить на площадь, сообщили местные СМИ. Данная акция названа наиболее многочисленной за последние дни, передает «РИА Новости».

Тем не менее, по сообщениям СМИ, акция проходит мирно. И хотя правительство уже отменило поправки в УК страны, которые изначально вызвали протесты, митингующие заявляют, что не прекратят демонстрации, пока кабинет министров Румынии не уйдет в отставку.

Манифестанты держат в руках государственные флаги страны и плакаты с лозунгами против правительства и правящей Социал-демократической партии во главе с Ливиу Драгней.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Более 400 тыс. человек потребовали отставки правительства Румынии

Митинги усиливаются, несмотря на готовность властей пойти навстречу

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