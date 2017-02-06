Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Избрание Дональда Трампа раскололо американское общество

США ищет компромисс между либералами и консерваторами

Избрание Дональда Трампа президентом раскололо американское общество на два крупных лагеря – либералов и консерваторов.

Политологи пытаются ответить на вопрос, чьи интересы выражает Трамп и что можно ожидать от оформившегося противостояния в обществе США.

«Конфликт внутри американского общества между либералами и консерваторами очевиден. Он выражается в противоборстве двух партий. Консерваторы, то есть республиканцы, не навязывают свои взгляды остальному миру и обществу и имеют поддержку в среде белого религиозного населения», — пояснил «Известиям» экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Прежняя эра господства либералов, выразителем которой был Барак Обама, не всем была по душе. Это касается в первую очередь белого большинства страны, жителей провинции. Неудивительно, что они увидели в фигуре Трампа возможность изменить положение вещей.

При этом Трамп вполне оправдывает ожидания своих избирателей, как во внешнеполитической деятельности, так и внутри страны. Знаковым событием называют исчезновение с сайта Белого дома рубрики, посвященной правам ЛГБТ-сообщества.

Один из видных политиков страны, Генри Киссинджер. назвал победу Трампа «революцией». А республиканские СМИ считают происходящее восстанием против бизнес и медиа-элит страны. Более того, уже появился новый термин – «трампизм».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Консервативный ренессанс Дональда Трампа

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Избрание Дональда Трампа раскололо американское общество

США ищет компромисс между либералами и консерваторами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке