Избрание Дональда Трампа раскололо американское общество

Избрание Дональда Трампа президентом раскололо американское общество на два крупных лагеря – либералов и консерваторов.

Политологи пытаются ответить на вопрос, чьи интересы выражает Трамп и что можно ожидать от оформившегося противостояния в обществе США.

«Конфликт внутри американского общества между либералами и консерваторами очевиден. Он выражается в противоборстве двух партий. Консерваторы, то есть республиканцы, не навязывают свои взгляды остальному миру и обществу и имеют поддержку в среде белого религиозного населения», — пояснил «Известиям» экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

Прежняя эра господства либералов, выразителем которой был Барак Обама, не всем была по душе. Это касается в первую очередь белого большинства страны, жителей провинции. Неудивительно, что они увидели в фигуре Трампа возможность изменить положение вещей.

При этом Трамп вполне оправдывает ожидания своих избирателей, как во внешнеполитической деятельности, так и внутри страны. Знаковым событием называют исчезновение с сайта Белого дома рубрики, посвященной правам ЛГБТ-сообщества.

Один из видных политиков страны, Генри Киссинджер. назвал победу Трампа «революцией». А республиканские СМИ считают происходящее восстанием против бизнес и медиа-элит страны. Более того, уже появился новый термин – «трампизм».

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Консервативный ренессанс Дональда Трампа