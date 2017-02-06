Трамп поручил тщательно проверять въезжающих в США

Трамп поручил тщательно проверять въезжающих на территорию США.

Об этом он заявил в своем блоге в Twitter.

«Я поручил министерству внутренней безопасности, чтобы они проверяли людей, приезжающих в нашу страну, очень тщательно. Суды делают работу очень сложной!», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Ранее федеральный суд Сиэтла приостановил указа Трампа о временном запрете на въезд в США мигрантов из нескольких мусульманских стран.

Попытка обжаловать решение суда пока не принесла успеха.

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