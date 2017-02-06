Трамп: по вине США погибло много людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совершил много ошибок, в результате которых погибло много людей.

Ведущий Fox News выступил с критикой действий России, упрекнув ее в «убийствах», на что Трамп возразил, что США являются «не такой уж безвинной страной», по вине которой «многие люди погибли», передает РИА «Новости».

«Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Например, я с самого начала выступал против войны в Ираке», — сказал Трамп.

Читайте также:

Трамп не знает, как у него сложатся отношения с Путиным