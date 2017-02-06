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Самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

Борт прибыл в Новую Зеландию после 16-часового полета из Дохи

Самолет авиакомпании Qatar Airways совершил 16-часовой перелет из Дохи в Окленд, этот полет стал самым длительным в истории, сообщает Guardian.

Борт Qatar Airways вылетел из аэропорта Дохи в 05.10 (совпадает с московским временем) 5 февраля и должен был приземлится в новозеландском Окленде в 07.30 в понедельник (21.30 мск). Время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, но ввиду смены часовых поясов полет «продолжался» полтора дня, передает РИА «Новости».

Однако рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями в 2018 году, когда будет запущен прямой рейс Сингапур – Нью-Йорк. До этого самым длительным считался рейс Дубая в Окленд.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

Борт прибыл в Новую Зеландию после 16-часового полета из Дохи

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