Самолет Qatar Airways совершил самый долгий в истории перелет

Самолет авиакомпании Qatar Airways совершил 16-часовой перелет из Дохи в Окленд, этот полет стал самым длительным в истории, сообщает Guardian.

Борт Qatar Airways вылетел из аэропорта Дохи в 05.10 (совпадает с московским временем) 5 февраля и должен был приземлится в новозеландском Окленде в 07.30 в понедельник (21.30 мск). Время в полете должно было составить 16 часов 20 минут, но ввиду смены часовых поясов полет «продолжался» полтора дня, передает РИА «Новости».

Однако рекорд Qatar Airways будет побит сингапурскими авиалиниями в 2018 году, когда будет запущен прямой рейс Сингапур – Нью-Йорк. До этого самым длительным считался рейс Дубая в Окленд.