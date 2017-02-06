Британские компании уже констатируют негативное влияние Brexit

В опросе службы Ipsos MORI приняли участие более ста топ-менеджеров
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Британские компании констатируют негативное влияние Brexit – процесса выхода страны из Евросоюза.
Об этом заявила газета Уолл-стрит джорнэл со ссылкой на опрос службы Ipsos MORI.
«Бизнес в этой стране уже испытывает боль от экономических потрясений, вызванных выходом из ЕС», - цитирует ТАСС главу социологической компании Бена Пейджа.
Более половины опрошенных респондентов (58%) ощутили негативное влияние от предстоящего выхода из ЕС и лишь 11% считают, что Brexit положительно скажется на их бизнесе.
В опросе участвовали более ста менеджеров крупнейших компаний страны.
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