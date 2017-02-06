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Британские компании уже констатируют негативное влияние Brexit

В опросе службы Ipsos MORI приняли участие более ста топ-менеджеров

Фото: Getty Images/Bloomberg

Британские компании констатируют негативное влияние Brexit – процесса выхода страны из Евросоюза.

Об этом заявила газета Уолл-стрит джорнэл со ссылкой на опрос службы Ipsos MORI.

«Бизнес в этой стране уже испытывает боль от экономических потрясений, вызванных выходом из ЕС», - цитирует ТАСС главу социологической компании Бена Пейджа.

Более половины опрошенных респондентов (58%) ощутили негативное влияние от предстоящего выхода из ЕС и лишь 11% считают, что Brexit положительно скажется на их бизнесе.

В опросе участвовали более ста менеджеров крупнейших компаний страны.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Британские компании уже констатируют негативное влияние Brexit

Британские компании уже констатируют негативное влияние BrexitВ опросе службы Ipsos MORI приняли участие более ста топ-менеджеров

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