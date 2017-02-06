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СК: замглавы района в Иркутской области арестован за взятку

Сам мэр уже находится под арестом

Замглавы Казачинско-Ленского района в Иркутской области Артем Амосов арестован за взятку.

Об этом заявили в пресс-службе СК по региону.

«Амосову на заседании суда 4 февраля избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца», – цитирует ТАСС источник.

Его начальнику, мэру Александру Абраменко продлили задержание до 7 февраля.

Оба чиновника были арестованы в ходе спецоперации ФСБ и СК. Им инкриминируется получение взятки в 2,5 млн рублей. Сама взятка была обнаружена у Амосова.

По версии следствия руководители Казачинско-Ленского района за данную сумму должны были подписать акт выполненных работ по строительству мусорной свалки.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

СК: замглавы района в Иркутской области арестован за взятку

Сам мэр уже находится под арестом

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