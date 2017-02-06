В Китае найдены кости крокодилов, которым около 3 тыс. лет

В центральной китайской провинции Шэньси археологи обнаружили кости крокодилов, проживавших на этой территории около 3 тыс. лет назад, что свидетельствует о возможном наличии ранее в этих местах огромного озера.

Сообщается, что неожиданная находка была сделана при раскопках города Сиань времен династии Западная Чжоу, существовавшей с 11 века до нашей эры до 771 года нашей эры. Примечательно, что ранее в этой местности не находили останков крокодилов. Этот факт указывает на вероятное существование в те времена в этом месте озера, сообщает Федеральное агентство новостей.