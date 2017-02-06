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Сильное землетрясение произошло у западного берега Турции

Подземные толчки были зафиксированы в 26 км к западу от города Айваджык

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у западного побережья Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в понедельник 06:51 по московскому времени.

Как передает «РИА Новости», эпицентр землетрясения располагался в 26 км к западу от города Айваджык и в 156 км к северо-западу от города Измир.

Очаг залегал на глубине двух километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.

По данным EMSC, угроза цунами не объявлялась.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Сильное землетрясение произошло у западного берега Турции

Подземные толчки были зафиксированы в 26 км к западу от города Айваджык

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