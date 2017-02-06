Сильное землетрясение произошло у западного берега Турции

Подземные толчки были зафиксированы в 26 км к западу от города Айваджык
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у западного побережья Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки были зафиксированы в понедельник 06:51 по московскому времени.
Как передает «РИА Новости», эпицентр землетрясения располагался в 26 км к западу от города Айваджык и в 156 км к северо-западу от города Измир.
Очаг залегал на глубине двух километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.
По данным EMSC, угроза цунами не объявлялась.