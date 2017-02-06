В Югре полиция задержала известного в городе борца с криминалом

В скандальную историю попал известный в Югре борец с криминалом, создатель портала «Чиновник.ру» и главный редактор ОТВ «Югра» Эдуард Шмонин.

Как сообщает ресурс megatyumen.ru, машину Toyota Sequoia, за рулем которой находился Шмонин, задержали в ночь на 3 февраля. В полиции заявили, что внедорожник был угнан и разыскивается Интерполом. По словам журналиста, он ничего не знал о «криминальном прошлом» своего авто.

Проверкой по факту случившегося сейчас занимается региональное управление МВД.

Агентство напоминает, что против Шмонина, который позиционирует себя как непримиримый борец с криминалом и коррупцией, ранее было заведено дело по статье «Побои». Это произошло после того, как он, во время заседания парламента Югры, набросился с кулаками на журналиста Виталия Щербакова.