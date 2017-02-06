В Ростове для жителей организуют бесплатный квест на Масленицу

В Ростове на Масленицу организуют квест, в котором сможет принять участие любой желающий совершенно бесплатно.



Как сообщает ресурс RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию, в случае успешного прохождения испытания, участники должны увидеть виртуальное солнце размером с колесо обозрения. С ним можно будет сфотографироваться.

Кроме того, в этот день в городском парке организуют чемпионат по метанию веников и гонки на деревянных лошадках. А в конце праздника будет сожжено арт-чучело Весноеда, рост которого составит 3 м.

Ростовские власти каждый год стараются сделать проводы зимы оригинальными. В частности, в прошлом году на Масленицу блинами накормили слонов в местном зоопарке.