Жители Челябинска смогут наблюдать в небе полет МКС

Жители Челябинска и Челябинской области в течение недели смогут наблюдать в небе полет Международной космической станции (МКС).

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», траектория полета МКС со 2 по 11 февраля будет проходить над большей частью территории России. МКС движется в направлении с запада на восток. Жители южноуральской столицы даже смогут сфотографировать самый яркий искусственный спутник Земли. Обязательное условие для удачного снимка — ясная погода.

График пролета МКС над городами России опубликован на официальном сайте «Роскосмоса».