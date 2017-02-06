Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
6 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жители Челябинска смогут наблюдать в небе полет МКС

Самый яркий спутник Земли будет проходить над большей частью России со 2 по 11 февраля

Жители Челябинска и Челябинской области в течение недели смогут наблюдать в небе полет Международной космической станции (МКС).

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», траектория полета МКС со 2 по 11 февраля будет проходить над большей частью территории России. МКС движется в направлении с запада на восток. Жители южноуральской столицы даже смогут сфотографировать самый яркий искусственный спутник Земли. Обязательное условие для удачного снимка — ясная погода.

График пролета МКС над городами России опубликован на официальном сайте «Роскосмоса».

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Жители Челябинска смогут наблюдать в небе полет МКС

Самый яркий спутник Земли будет проходить над большей частью России со 2 по 11 февраля

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Беляев

экономист

Все мнения

Мнение

Авигдор Эскин

публицист

Все мнения

Мнение

Сергей Марков

политолог

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

Президент Национального плодоовощного союза

Все мнения

Мнение

Анна Каледина

журналист

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке